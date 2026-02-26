Куртуа: «Сити» или «Спортинг» в ⅛ финала? Все знают, что это будет «Сити»

«На этот раз я предпочту “Спортинг”. Мы слишком часто играем против “Манчестер Сити”. Матч “Манчестер Сити” — “Реал” — это мечта всех участников жеребьевки. Все мы знаем, что в пятницу нам снова попадется “Сити”, но будем надеяться, что я ошибаюсь», — приводит Movistar слова Куртуа.