Куртуа: «Сити» или «Спортинг» в ⅛ финала? Все знают, что это будет «Сити»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа после победы над «Бенфикой» (2:1) в ответном матче стыкого раунда плей-офф Лиги чемпионов отметил, что хотел бы сыграть со «Спортингом» в ⅛ финала.
«На этот раз я предпочту “Спортинг”. Мы слишком часто играем против “Манчестер Сити”. Матч “Манчестер Сити” — “Реал” — это мечта всех участников жеребьевки. Все мы знаем, что в пятницу нам снова попадется “Сити”, но будем надеяться, что я ошибаюсь», — приводит Movistar слова Куртуа.
«Реал» четыре сезона подряд встречался с «Манчестер Сити» в плей-офф Лиги чемпионов.
В первом матче «Реал» выиграл со счетом 1:0, поэтому вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Манчестер Сити» или «Спортингом». Жеребьевка состоится в пятницу, 27 февраля.
25 февр 23:00 Реал — Бенфика 2:1.
«Аталанта» и «Ювентус» заставили поверить в чудеса. Спаллетти заслужил ⅛ финала, а Винисиус принес победу «Реалу».
