Дуэ: «Все в “ПСЖ” невероятно рады, что прошли дальше»

Нападающий «ПСЖ» Дезире Дуэ прокомментировал ничью с «Монако» (2:2) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Нападающий «ПСЖ» Дезире Дуэ прокомментировал ничью с «Монако» (2:2) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Невероятно рады, что прошли дальше. Для нас было очень важно пройти этот серьезный тест. Нам удалось проявить настоящий боевой дух и стойкость. Сумели вернуться в игру после того, как проигрывали, и показали, что команда никогда не сдается. “Монако — отличная команда высокого качества, за которую играют сильные футболисты. Каждый матч в Лиге чемпионов дается непросто. Сегодня нам удалось выполнить задачу, и это самое главное”, — цитирует пресс-служба УЕФА Дуэ.

«ПСЖ» одержал победу в первом матче со счетом 3:2, поэтому вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Барселоной» или «Челси». Жеребьевка состоится в пятницу, 27 февраля.

25 февр 23:00 ПСЖ — Монако 2:2.

«Аталанта» и «Ювентус» заставили поверить в чудеса. Спаллетти заслужил ⅛ финала, а Винисиус принес победу «Реалу».

