Поконьоли: «Монако» может гордиться этими двумя матчами против «ПСЖ»

Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли прокомментировал ничью с «ПСЖ» (2:2) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.
«Думаю, “Монако” может гордиться этими двумя матчами против “ПСЖ”, когда в обоих случаях мы играли в меньшинстве. В такие моменты невольно задаешь себе вопрос: “А что если?” Что касается нашей игры, то мы действовали смело. В первую очередь сейчас испытываем гордость, а уже потом разочарование. Я считаю, что “Монако” заслуживал большего, особенно сегодня. В первом матче действовали точно, но тяжело приходилось под прессингом “ПСЖ”. Сегодня, мне кажется, мы сыграли гораздо лучше, поэтому есть ощущение, что могли показать другой результат», — цитирует официальный сайт УЕФА Поконьоли.
«ПСЖ» одержал победу в первом матче со счетом 3:2, поэтому вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Барселоной» или «Челси». Жеребьевка состоится в пятницу, 27 февраля.
25 февр 23:00 ПСЖ — Монако 2:2.
«Аталанта» и «Ювентус» заставили поверить в чудеса. Спаллетти заслужил ⅛ финала, а Винисиус принес победу «Реалу».
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.