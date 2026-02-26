Поконьоли: «Монако» может гордиться этими двумя матчами против «ПСЖ»

«Думаю, “Монако” может гордиться этими двумя матчами против “ПСЖ”, когда в обоих случаях мы играли в меньшинстве. В такие моменты невольно задаешь себе вопрос: “А что если?” Что касается нашей игры, то мы действовали смело. В первую очередь сейчас испытываем гордость, а уже потом разочарование. Я считаю, что “Монако” заслуживал большего, особенно сегодня. В первом матче действовали точно, но тяжело приходилось под прессингом “ПСЖ”. Сегодня, мне кажется, мы сыграли гораздо лучше, поэтому есть ощущение, что могли показать другой результат», — цитирует официальный сайт УЕФА Поконьоли.