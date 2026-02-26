Куртуа: «Реалу» нужно играть быстрее"

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу над «Бенфикой» (2:1) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.
«В первом тайме “Реал” испытывал трудности. У нас были проблемы в обороне, и мы плохо контролировали многие зоны, из-за чего и пропустили гол. Во второй половине матча мы сократили количество таких зон, и наша игра улучшилась. Когда мы слишком долго владеем мячом, не перемещая мяч быстро и прямолинейно, это дает сопернику возможность адаптироваться и эффективно обороняться. Нам нужно действовать быстрее», — приводит Movistar слова Куртуа.
В первом матче «Реал» выиграл со счетом 1:0, поэтому вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Манчестер Сити» или «Спортингом». Жеребьевка состоится в пятницу, 27 февраля.
25 февр 23:00 Реал — Бенфика 2:1.
