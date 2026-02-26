Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Куртуа: «Реалу» нужно играть быстрее"

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу над «Бенфикой» (2:1) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Источник: Спорт-Экспресс

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу над «Бенфикой» (2:1) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«В первом тайме “Реал” испытывал трудности. У нас были проблемы в обороне, и мы плохо контролировали многие зоны, из-за чего и пропустили гол. Во второй половине матча мы сократили количество таких зон, и наша игра улучшилась. Когда мы слишком долго владеем мячом, не перемещая мяч быстро и прямолинейно, это дает сопернику возможность адаптироваться и эффективно обороняться. Нам нужно действовать быстрее», — приводит Movistar слова Куртуа.

В первом матче «Реал» выиграл со счетом 1:0, поэтому вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Манчестер Сити» или «Спортингом». Жеребьевка состоится в пятницу, 27 февраля.

25 февр 23:00 Реал — Бенфика 2:1.

«Аталанта» и «Ювентус» заставили поверить в чудеса. Спаллетти заслужил ⅛ финала, а Винисиус принес победу «Реалу».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.