Куртуа: «Реалу» нужно играть быстрее"

«В первом тайме “Реал” испытывал трудности. У нас были проблемы в обороне, и мы плохо контролировали многие зоны, из-за чего и пропустили гол. Во второй половине матча мы сократили количество таких зон, и наша игра улучшилась. Когда мы слишком долго владеем мячом, не перемещая мяч быстро и прямолинейно, это дает сопернику возможность адаптироваться и эффективно обороняться. Нам нужно действовать быстрее», — приводит Movistar слова Куртуа.