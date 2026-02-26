Осимхен: «Знал, что сегодня вечером все будет именно так»

Нападающий «Галатасарай» Виктор Осимхен прокомментировал поражение от «Ювентуса» в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов и выход в ⅛ финала.
«Знал, что сегодня вечером все будет именно так — я знаю эту команду и атмосферу на этом стадионе. Знал, что будет сложно, что болельщики “Юве” сделают нашу жизнь настоящим кошмаром. Спасибо и болельщикам “Галатасарая”. Их я тоже слышал, и мы не хотели, чтобы они ехали домой разочарованными. Мы должны были сделать это, но, честно говоря, нам еще многое предстоит улучшить», — цитирует официальный сайт УЕФА Осимхена.
«Галатасарай» одержал победу в первом матче со счетом 5:2, поэтому вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Ливерпулем» или «Тоттенхэмом». Жеребьевка состоится в пятницу, 27 февраля.
25 февр 23:00 Ювентус — Галатасарай 3:2.
