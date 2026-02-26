Осимхен: «Знал, что сегодня вечером все будет именно так»

«Знал, что сегодня вечером все будет именно так — я знаю эту команду и атмосферу на этом стадионе. Знал, что будет сложно, что болельщики “Юве” сделают нашу жизнь настоящим кошмаром. Спасибо и болельщикам “Галатасарая”. Их я тоже слышал, и мы не хотели, чтобы они ехали домой разочарованными. Мы должны были сделать это, но, честно говоря, нам еще многое предстоит улучшить», — цитирует официальный сайт УЕФА Осимхена.