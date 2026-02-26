Моуринью смотрел матч с «Реалом» из клубного автобуса «Бенфики»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью отказался от посещения пресс-студии на «Сантьяго Бернабеу» во время ответного матча стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Реала» (1:2).
По информации Record, португальский специалист наблюдал за игрой из клубного автобуса. Моуринью получил красную карточку в первом матче с «Реалом», который прошел неделю назад в Португалии, поэтому не мог руководить командой с бровки.
После игры Моуринью общался с болельщиками. Он раздавал автографы и фотографировался с фанатами, несмотря на поражение. El Chiringuito TV опубликовал видео, на котором специалист вышел из автобуса для общения с болельщиками.
В первом матче «Реал» выиграл со счетом 1:0, поэтому вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Манчестер Сити» или «Спортингом». Жеребьевка состоится в пятницу, 27 февраля.
25 февр 23:00 Реал — Бенфика 2:1.
