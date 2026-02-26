Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Моуринью смотрел матч с «Реалом» из клубного автобуса «Бенфики»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью отказался от посещения пресс-студии на «Сантьяго Бернабеу» во время ответного матча стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Реала» (1:2).

Источник: Спорт-Экспресс

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью отказался от посещения пресс-студии на «Сантьяго Бернабеу» во время ответного матча стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Реала» (1:2).

По информации Record, португальский специалист наблюдал за игрой из клубного автобуса. Моуринью получил красную карточку в первом матче с «Реалом», который прошел неделю назад в Португалии, поэтому не мог руководить командой с бровки.

После игры Моуринью общался с болельщиками. Он раздавал автографы и фотографировался с фанатами, несмотря на поражение. El Chiringuito TV опубликовал видео, на котором специалист вышел из автобуса для общения с болельщиками.

В первом матче «Реал» выиграл со счетом 1:0, поэтому вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Манчестер Сити» или «Спортингом». Жеребьевка состоится в пятницу, 27 февраля.

25 февр 23:00 Реал — Бенфика 2:1.

«Аталанта» и «Ювентус» заставили поверить в чудеса. Спаллетти заслужил ⅛ финала, а Винисиус принес победу «Реалу».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.