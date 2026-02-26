Арбелоа: «Винисиус должен быть лидером и ориентиром “Реала”

«В любом матче не бывает легко. Приходится терпеть, потому что Лига чемпионов — это лучший турнир в Европе. “Бенфикуа” прессинговала, нам было трудно выходить из обороны. У нас возникало свободное пространство, но мы им не пользовались. Пока мы не исправили это чуть после перерыва, и тогда стали играть лучше. Гол Тшуамени был очень важен. Мы много говорили об этом в последнее время, он находится на потрясающем уровне. Надеюсь, это первый из многих его голов.