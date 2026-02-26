«Мемфис» проиграл «Голден Стэйт»

«Мемфис» на своем паркете проиграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:133.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Мемфис» — «Голден Стэйт» — 112:133 (31:34, 22:40, 23:22, 36:37).
М: Джексон (24), Джером (22), Смолл (16), Хендрикс (14).
Г: Ричард (21), Подземски (19), Пэйтон (19), Сантос (17).
«Торонто» — «Сан-Антонио» — 107:110 (29:30, 30:27, 31:21, 17:32).
Т: Куикли (20), Ингрэм (20 + 11 подборов), Барнс (15), Пелтль (15).
С: Васселл (21), Фокс (20), Харпер (15), Касл (13), Вембаньяма (12).
«Детройт» — «Оклахома-Сити» — 124:116 (22:34, 36:18, 36:28, 30:36).
Д: Каннингем (29 + 13 передач), Дюран (29 + 15 подборов), Д. Робинсон (16).
О: Джейлин Уильямс (30 + 11 подборов), Уоллес (23), Уиггинс (20), Маккейн (20).
«Хьюстон» — «Сакраменто» — 128:97 (33:22, 44:28, 31:26, 20:21).
Х: Шеппард (28), Шенгюн (26 + 13 подборов + 11 передач), Дюрант (21), Окоги (14).
С: Уэстбрук (22), Дерозан (15), Клиффорд (15).
«Милуоки» — «Кливленд» — 118:116 (33:33, 29:30, 31:31, 25:22).
М: Портер (20), Роллинз (18), Кузма (17), Грин (17), Тернер (15).
К: Аллен (27 + 11 подборов), Шредер (26), Эллис (14), Меррилл (14), Тайсон (14 + 10 подборов).