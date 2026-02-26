Ричмонд
Барков о травме: «Скоро я вернусь во “Флориду”. Я очень доволен тем, на каком этапе сейчас нахожусь»

Форвард Александр Барков заявил, что планирует скоро вернуться в состав «Флориды».

30-летний финн восстанавливается после разрыва связок правого колена. В начале января ему разрешили начать тренироваться на льду.

«Я очень доволен тем, на каком этапе сейчас нахожусь. Я знаю график, знаю, что я в надежных руках. В “Пантерс” работают замечательные хирурги, физиотерапевты и врачи — они примут правильное решение.

Я знаю, что очень скоро вернусь в команду", — сказал Барков.

В прошлом сезоне Барков набрал 71 (20+51) очко за 67 игр в регулярном чемпионате и 6+16 в 23 матчах плей-офф.

Куликов тренируется с «Флоридой» и может вернуться в состав в начале марта. Маршанд, Экблад и Родригес сыграют сразу после окончания паузы на ОИ.