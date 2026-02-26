Дмитрий Егоров: «Произошел захват “Союза” людьми из Питера. Кузнецов — как царь. Ему предложили сложить полномочия и отречься от престола»

«Союз» — все? Не знаю. Мне кажется, произошел захват «Союза» людьми из Питера.
Это как когда-то случился бунт, выстрелил крейсер «Аврора» и началась революция. Сейчас то же самое происходит в «Союзе».
Дмитрий Кузнецов — как царь. Ему предложили сложить полномочия и отречься от престола. Но сам Кузнецов до этого уже попросил отречься от престола Альберта Осколкова. Говорят, за 150 тысяч рублей«, — сказал Егоров в интервью корреспонденту Спортса»".
Напомним, питерская команда «Эксклюзив» начала сотрудничество с «Союзом» в последних турах НаПике. За команду Кузнецова стали играть экс-игроки «Чисто Питер» Муха, Бат, Дровосек и другие, а в матче с «Эгриси» командой руководил другой тренер вместо Альберта Осколкова.
Осколков сообщил, что «Союз» не получил обещанные деньги от руководителя «Экслюзива».
В пятницу в 12:00 на канале НаПике пройдет стрим, где подписчики решат будущее «Союза» в лиге.