Ташуев о питании для футболистов: «Стараюсь, чтобы не было соков, лимонадов. Сахар для мозга полезен, но нужны дозировки»

— Я стараюсь, чтобы не было на базе соков, лимонадов. Там очень много сахара, который в принципе плохо влияет на организм человека. Это я и в «Ахмате» убирал, там на столах стояло много газировки, соков ненужных магазинных.
Есть индивидуальные рекомендации ребятам — правильно питаться с углеводами, белками. Особенно молодые футболисты мало об этом знают, их приходится направлять, чтобы кушали то и то, получали полезные компоненты, которые нужны спортсменам. Это и врачи, и мы объясняем. Но овсяное печенье всегда есть на столе, ничего страшного. Сахар нужен всегда, это для мозга очень полезно, но нужны дозировки.
— Чай с сахарком можно футболистам выпить?
— Сахар всегда стоит на столе, хочешь — можно чай разбавить. Я лично пью без сахара. Но кусочек можно положить в кружку, ничего страшного абсолютно, — сказал Ташуев.