Лав о травме Тихомирова: «Шикин выйдет в следующем матче, а кто будет резервным вратарем, узнаем в ближайшие дни. Я подумываю уже сам выйти»

Клуб из Москвы отыгрался с 0:4. После этого поражения «Шанхай» потерял шансы на выход в плей-офф.
Вратарь «Дрэгонс» Тихомиров был заменен на 42‑й минуте.
— Обидное поражение. Вели 4:0 в начале матча, но проиграли в овертайме. Результат разочаровывающий, но матч так сложился, что не смогли победить.
— Не боитесь, что ребята потеряют концентрацию, учитывая, что вы уже никак не попадете в плей‑офф? Как вы собираетесь держать их в тонусе?
— Хороший вопрос. Моя задача — оценить игроков на следующий сезон. У кого‑то нет контрактов на следующий год, будем смотреть, кто понимает игру, которую мы хотим поставить.
— Что случилось с Тихомировым?
— Не успел поговорить с медицинским персоналом. В следующем матче он не будет стартовым вратарем, ему нужно будет время, чтобы восстановиться.
— Кто будет в заявке?
— Я подумываю уже сам выйти. Шикин выйдет в следующем матче, а кто будет резервным вратарем, узнаем в ближайшие дни, — сказал Лав.