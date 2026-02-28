Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лав о травме Тихомирова: «Шикин выйдет в следующем матче, а кто будет резервным вратарем, узнаем в ближайшие дни. Я подумываю уже сам выйти»

Главный тренер «Шанхая» Митч Лав после поражения от ЦСКА (5:6 ОТ) высказался о травме вратаря Андрея Тихомирова.

Источник: Спортс"

Клуб из Москвы отыгрался с 0:4. После этого поражения «Шанхай» потерял шансы на выход в плей-офф.

Вратарь «Дрэгонс» Тихомиров был заменен на 42‑й минуте.

— Обидное поражение. Вели 4:0 в начале матча, но проиграли в овертайме. Результат разочаровывающий, но матч так сложился, что не смогли победить.

— Не боитесь, что ребята потеряют концентрацию, учитывая, что вы уже никак не попадете в плей‑офф? Как вы собираетесь держать их в тонусе?

— Хороший вопрос. Моя задача — оценить игроков на следующий сезон. У кого‑то нет контрактов на следующий год, будем смотреть, кто понимает игру, которую мы хотим поставить.

— Что случилось с Тихомировым?

— Не успел поговорить с медицинским персоналом. В следующем матче он не будет стартовым вратарем, ему нужно будет время, чтобы восстановиться.

— Кто будет в заявке?

— Я подумываю уже сам выйти. Шикин выйдет в следующем матче, а кто будет резервным вратарем, узнаем в ближайшие дни, — сказал Лав.