Сборная России примет участие в церемонии открытия Паралимпиады-2026, флаг понесут волонтеры

"Паралимпийская делегация Российской Федерации будет участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр в Италии. Планируется, что в церемонии примут участие атлеты по лыжным гонкам, а также члены штаба.
Горнолыжники и сноубордисты пропустят церемонию ввиду того, что на следующий день у них старты, и подготовка к ним, безусловно, в приоритете — это распространенная практика.
По имеющейся у нас на сегодня информации, роль флагоносцев на открытии у всех делегаций будут выполнять волонтеры", — рассказал глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине‑д’Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.