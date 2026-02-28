Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британец Фреклтон стал старшим тренером сборной России по легкой атлетике

Британский специалист Райан Фреклтон стал старшим тренером сборной России по легкой атлетике.

Источник: Спортс"

Френклтону 44 года, в прошлом он являлся разгоняющим сборной Великобритании по бобслею, выступал на этапах Кубка мира и Европы.

"Новый старший тренер сборной России Райан Фреклтон в апреле должен поехать вместе с рядом спортсменов, включая нашего сильнейшего бегуна Константина Крылова, на сбор в Турции. Фреклтон уже приезжал на юношеское первенство России в Ульяновске, а сейчас находится в Южно-Сахалинске, где знакомится с нашими спортсменами и тренерами.

Сейчас мы с ним выстраиваем предварительный план подготовки на март-апрель. Пока он отвечает за весь резервный состав сборной, но в будущем, я думаю, он будет отвечать за спринт, барьерный бег, а также работать с прыгунами над повышением скорости", — рассказал тренер сборной России Руслан Мащенко.

"Британский специалист Райан Фреклтон присоединится к тренерскому штабу национальной сборной в рамках реализации стратегии развития легкой атлетики в России. В его профессиональном портфолио работа с такими призерами Олимпийских игр, как Джоди Уильямс, Имани-Лара Лансиквот и Нетанил Митчелл Блэйк.

Подход Фреклтона к работе со спортсменами сочетает научно-обоснованные методики развития скоростно силовых качеств, анализ биомеханики движения для оптимизации техники и использование цифровых инструментов мониторинга нагрузки.

Назначение Фреклтона — важный шаг в модернизации системы подготовки резерва сборной. Первоначально он будет курировать направление спринта в группе резера, внедряя передовые методики подготовки и инновационные подходы к тренировочному процессу", — сообщили во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).