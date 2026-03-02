Турнир по флаг-футболу с участием звезд НФЛ могут перенести из-за военного конфликта на Ближнем Востоке

В качестве вариантов рассматриваются перенос сроков или смена места проведения. С учетом ограниченных сроков в межсезонье для игроков НФЛ, участвующих в турнире, более вероятным сценарием считается перенос локации.
В турнире должны принять участие три команды, одним из хедлайнеров заявлен Том Брэди. Интерес к флаг-футболу продолжает расти, особенно на фоне включения дисциплины в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.
Отмечается, что возможные изменения в расписании турнира являются лишь одним из последствий конфликта для спортивной индустрии. В регионе также запланированы этапы «Формулы-1», а сборная Ирана по футболу должна принять участие в предстоящем чемпионате мира в США.