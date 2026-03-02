Сотрудники клубов НФЛ опасаются сокращений из-за внедрения ИИ

Наиболее уязвимыми направлениями называются скаутинг и работа ассистентов по контролю за качеством. Многие задачи, связанные с анализом данных и подготовкой отчетов, потенциально могут выполняться автоматизированными системами. Один из генеральных менеджеров отметил, что отчеты, сформированные ИИ на основе загруженных данных, оказались «пугающе подробными и точными».