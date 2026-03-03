Кто из российских спортсменов оказался в зоне конфликта вокруг Ирана

США и Израиль утром 28 февраля нанесли удары по Ирану. В ответ Иран нанес удары по американским военным объектам в странах Персидского залива. Под удар попали различные объекты в ОАЭ, в том числе аэропорты в Дубае и Абу-Даби.
На фоне ударов США и Израиля по Ирану воздушное пространство закрыли над ОАЭ, Израилем, Ираном, Бахрейном, Ираком, Катаром и Кувейтом. Кто из российских спортсменов не смог покинуть страны Ближнего Востока — в материале «РБК Спорт».
Теннис
Первая ракетка России Даниил Медведев стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае с призовым фондом более $3,1 млн. Он заявил «Больше!», что пока не может вылететь из Дубая из-за закрытия воздушного пространства в ОАЭ, но у него «все нормально».
Конечно, ситуация необычная, но единственное, что закрыто воздушное пространство, то есть никто не знает, когда мы сможем вылететь. Непонятно, надолго это или нет, поэтому просто ждем, что будет в ближайшие часы и дни.
Помимо Медведева из Дубая после турнира ATP не может вылететь россиянин Андрей Рублев, сообщила журналистка Рим Абулель. Кроме россиян в ОАЭ остались Тэллон Грикспор, Харри Хелиеваара, Генри Паттен, Марсело Аревало и Мате Павич, а также их тренеры и судьи, работавшие на турнире.
Следующий турнир, на котором должны сыграть теннисисты — «Мастерс» в Индиан-Уэллс, который стартует 4 марта, но благодаря посеву россиян их матчи пройдут не раньше 7 марта.
Медведев заявил, что не переживает о риске не успеть на турнир в Индиан-Уэллс. Он отметил, что оставшиеся в Дубае теннисисты могут провести «еще один турнир за закрытыми дверями».
«Я в этом плане спокоен. Мне бы на корте помогло быть таким же спокойным, как в жизни. Тут это вообще никак не зависит от меня. Если в какой-то момент откроют воздушное пространство, надо немножко постараться быть реактивным. Взять билеты, долететь, все проконтролировать. Так пока сидим в Дубае. Я не один такой», — сказал Медведев в интервью «Больше».
По информации Marca, Медведев и Рублев разработали план, как покинуть ОАЭ. Схема теннисистов предполагает поездку на автомобиле в Оман, где утром 3 марта их будет ждать частный самолет. Дальнейший маршрут игроков может пройти через Турцию или Армению.
Также оба россиянина были заявлены на выставочный турнир в миксте Кубок Эйзенхауэра, который пройдет перед «Мастерсом». Их партнершами должны стать Мирра Андреева и Аманда Анисимова соответственно.
Футбол.
Женская сборная России по футболу проговорит тренировочные сборы в ОАЭ. Российская команда 28 февраля разгромила Танзанию (4:1), а позднее сыграет со сборными Ганы (3 марта) и Гонконга (6 марта).
Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан заявил, что ни на него, ни на его подопечных ситуация в ОАЭ не оказала никакого влияния.
Мы находимся чуть в отдалении от Дубая, здесь спокойно. Надеемся, что до нашего отъезда все устаканится. Жалко, что эта ситуация в принципе произошла, но это от нас не зависит. У нас же ничего в планах не изменилось, добавились только переживания за людей, которые гибнут.
Футболистка сборной России Владислава Буткевич заявила, что у команды нет поводов для переживаний, поскольку они понимают, что находятся «в безопасном месте».
«Мы ждали новостей и информации от штаба, службы безопасности. Конечно, переживали, читая новости в интернете. Многие писали, спрашивали, но мы всех успокоили», — сказала она «Матч ТВ».
Буткевич отметила, что не слышала никаких звуков или взрывов. «Только новости друзья и знакомые присылали, оттуда и узнала. Днем перед игрой было время отдохнуть, увидела град сообщений и не поняла, что происходит. Все спрашивали, как мы, но, повторюсь, лично нас это никак не коснулось», — приводит слова Буткевич «Матч ТВ».
Баскетбол
Три баскетболиста краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» Винс Хантер, Ален Хаджибегович и Джеремайя Мартин не могут вернуться в Россию из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке.
«Ален Хаджибегович находится в Катаре, где 2 марта должен был сыграть очередной матч квалификации чемпионата мира. Международная федерация баскетбола приняла решение о переносе встречи. Винс Хантер и Джеремайя Мартин проводили выходные с семьями в Дубае и планировали вылететь в Краснодар вчера утром», — говорится в заявлении пресс-службы краснодарского клуба.
Альвина Цаканян