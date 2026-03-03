Антонио о переходе в катарскую «Аль-Саилию»: «Владельцы клубов АПЛ не хотели смотреть в мою сторону после случившегося — ДТП, травмы. Быть здесь — лучшая возможность поддерживать форму»

Когда я остался в «Вест Хэме» и тренировался с молодежной командой, снова играя за Ямайку, мой агент сказал: «Тебе придется тренироваться, доказывать свою форму». Мне пришлось усмирить свое эго — так я оказался в «Брентфорде». Я тренировался с ними в течение двух недель. Когда я узнал, что повредил икроножную мышцу за день до перехода в «Брентфорд», я два дня пролежал в постели. В первый день я просто плакал. На второй день я не хотел вставать с постели. Я подумал: «Я вернулся туда, где хотел быть, я вернулся в Премьер-лигу». А потом это повторилось в «Лестере».