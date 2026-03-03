Крамаренко о победе в командном спринте: «Вообще не верила. Я по ходу гонки собрала вообще все: падала, в завалы попадала, не выдерживала скорость в подъем»

Крамаренко пробежала гонку вместе с Екатериной Евтягиной за сборную Свердловской области. Второе место заняли Ольга Царева и Дарья Канева (Коми), третье — Лидия Горбунова и Вероника Степанова (Татарстан).
"На самом деле вообще не верила. Мне кажется, я по ходу гонки собрала вообще все: падала, в завалы попадала, не выдерживала скорость в подъем. Уже думала хотя бы в пятерку попасть.
Когда на финише упала одна из соперниц, получилось перестроиться и всех обогнать. На таком адреналине доезжала!" — сказала Крамаренко.