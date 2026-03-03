Москва
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крамаренко о победе в командном спринте: «Вообще не верила. Я по ходу гонки собрала вообще все: падала, в завалы попадала, не выдерживала скорость в подъем»

Лыжница Наталья Крамаренко высказалась о победе в командном спринте классикой на чемпионате России в Южно-Сахалинске.

Крамаренко пробежала гонку вместе с Екатериной Евтягиной за сборную Свердловской области. Второе место заняли Ольга Царева и Дарья Канева (Коми), третье — Лидия Горбунова и Вероника Степанова (Татарстан).

"На самом деле вообще не верила. Мне кажется, я по ходу гонки собрала вообще все: падала, в завалы попадала, не выдерживала скорость в подъем. Уже думала хотя бы в пятерку попасть.

Когда на финише упала одна из соперниц, получилось перестроиться и всех обогнать. На таком адреналине доезжала!" — сказала Крамаренко.