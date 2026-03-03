Александр Большунов: «Многие не считают, что я лучший лыжник. При первом же случае пытаются закидать камнями, закопать, типа все, хватит тебе бегать»

"Я, думаю, ребята хорошо добавляют. Тренируются, есть у них стимул, но, как показывает время, многие не считают, что кто-то там… или что я лучший лыжник. То есть они, наоборот, пытаются закидать при первом же случае, закидать камнями, закопать, типа все, хватит тебе бегать и так далее.
Но есть и молодые юниоры, допустим, которые яростно болеют и сейчас даже подходят. Даже вот в ситуации на скиатлоне, когда Сахаров (Андрей) подходит, извиняется. Я говорю: «За что извиняешься?» Он: «Да мы там лыжами зацепились с тобой, я помешал». Я говорю ему: успокойся, это гонка. Это все в контакте, это нормально.
А он такое говорит, меня так тронуло. Опять же, в этом контексте говорит: «Я вообще только благодаря вам стал заниматься лыжными гонками. И маме пообещал, что стану великим спортсменом».
Это главный стимул для меня сейчас бегать на внутренних стартах. И я очень рад, что есть такие ребята искренние, которые понимают серьезность, понимают уровень и стараются быть сильными и тренируются ради того, чтобы стать великими спортсменами«, — сказал Большунов в эфире “России 24”.