Песков о позиции МОК по спортсменам из США и Израиля: «Не понимаю, почему в отношении нас действует другая позиция»

На прошлой неделе военные силы Израиля и США нанесли удары по территории Ирана и заявили о начале военной операции. В ответ Иран нанес удар по военным базам США и Израиля.
На вопрос о возможных санкциях в отношении стран-участниц конфликта в Международном олимпийском комитете (МОК) отметили, что принцип нейтралитета будет «маяком надежды для мира, потрясенного конфликтами, расколом и трагедиями, где гибнут люди и многие переживают ужасные события».
— Как смотрите на такую позицию МОК?
— Смотрю как на правильную позицию. И не понимаю, почему в отношении нас и Белоруссии действует другая позиция. МОК обязан прояснить эти расхождения, — сказал Песков.
МОК не отстранил США и Израиль. Причина: спорт должен стать «маяком надежды».