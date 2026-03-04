Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков о позиции МОК по спортсменам из США и Израиля: «Не понимаю, почему в отношении нас действует другая позиция»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал позицию МОК к допуску спортсменов США и Израиля.

Источник: Спортс"

На прошлой неделе военные силы Израиля и США нанесли удары по территории Ирана и заявили о начале военной операции. В ответ Иран нанес удар по военным базам США и Израиля.

На вопрос о возможных санкциях в отношении стран-участниц конфликта в Международном олимпийском комитете (МОК) отметили, что принцип нейтралитета будет «маяком надежды для мира, потрясенного конфликтами, расколом и трагедиями, где гибнут люди и многие переживают ужасные события».

— Как смотрите на такую позицию МОК?

— Смотрю как на правильную позицию. И не понимаю, почему в отношении нас и Белоруссии действует другая позиция. МОК обязан прояснить эти расхождения, — сказал Песков.

МОК не отстранил США и Израиль. Причина: спорт должен стать «маяком надежды».

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше