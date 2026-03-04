Сенников о Супербоуле: «Самое масштабное мероприятие в игровых видах спорта, даже с финалом ЧМ не сравнить. Но там нет метро, нет общественного транспорта, на “Лужники” проще попасть»

— В Telegram вы опубликовали фотографию с Супербоула с подписью: «Мечта». Вы мечтали съездить в США или именно на Супербоул?
— Нет, в Америку я уже много раз съездил. 20 лет как езжу. Мечта — конкретно на Супербоул. Потому что это самое масштабное мероприятие в мире в игровых видах спорта. Это не сравнится даже с чемпионатом мира по футболу.
— Почему?
— В целом, организация. То, что они делают этот праздник, концерты, шоу, все в совокупности. На чемпионате мира такого нет на финале. Ну и цены на билеты, если вы там посмотрите, они тоже отличаются очень сильно.
— Как вы считаете, ФИФА стоит двигаться в сторону шоу в финале чемпионата мира? Или футбол оставлять футболом?
— Я, конечно, больше за футбол. В принципе, оно движется в этом направлении. На чемпионате мира в России были созданы такие зоны в «Лужниках». Когда ты идешь в приватные клубы, где люди во что-то играют, бесплатная еда, напитки и так далее. Это в России было все.
Даже по организации мне показалось, что проще было попасть на матч в «Лужники», чем на матч Супербоула. Там нет метро, нет общественного транспорта. Тебе нужно как-то доехать на машине, а там все пробки. Нужно идти пешком. Чуть-чуть в этом плане тяжеловато было.
— В России в этом плане даже чуть получше организовано?
— Да. В Америке нет коммуникаций общественного транспорта, — сказал бывший защитник сборной России.