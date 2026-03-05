Вяльбе о победах Клэбо на Олимпиаде-2026: «Как брать реванш за Пекин, когда нет того, кто у тебя забрал эти медали?»

«Как брать реванш за Пекин, когда нет того, кто у тебя забрал эти медали? Я считаю, что это уникальный спортсмен абсолютно однозначно. Он имеет право говорить все, что угодно. Точно так же, как Саша [Большунов] для меня величайший и уникальный спортсмен, и тоже имеет право говорить то, что он считает. Но они не были здесь в едином поединке, поэтому это все пустой звон», — подчеркнула Вяльбе.