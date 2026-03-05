Ричмонд
Елена Вяльбе: «Меня многие спрашивают с недоумением, почему мы в стране не запретим фтор. На основании чего мы это сделаем?»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, почему средства для подготовки лыж со фтором до сих пор не запрещены в России.

Источник: Спортс"

"Я думаю, что, наверное, в какой-то степени надо годик хотя бы там понюхать этот порох, но это даже не столько спортсменам, сколько сервису. Все-таки тут мы упустили, и меня многие спрашивают с недоумением, почему мы в стране не запретим фтор.

Во-первых, как мы его будем проверять? Второе. В России не запрещен фтор. Любой тренер, руководитель любой организации пойдет, подаст на нас в суд и выиграет. Потому что на основании чего мы запрещаем фтор? Просто потому что FIS (Международная федерация лыжного спорта и сноуборда) так решила?" — сказала Вяльбе.