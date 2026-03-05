Вяльбе о чемпионате России на Сахалине: «Скептиков в сборной было ровно двое из спортсменов. Сейчас оба говорят, как здесь здорово»

«Где-то 8 лет назад я приехала сюда перед “Детьми Азии”, смотрели тоже объект, готовились к этому мероприятию. И в итоге я просто сказала, что если он будет именно в таком виде, который планировался тогда к “Детям Азии”, то давайте здесь проведем чемпионат страны… Очень приятно, что Сахалин не отказался, потому что для них “Дети Азии” — это менее затратное и серьезное мероприятие. Чемпионат страны по лыжным гонкам — это и недешево, и много чего еще пришлось доделать.