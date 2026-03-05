Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вяльбе о чемпионате России на Сахалине: «Скептиков в сборной было ровно двое из спортсменов. Сейчас оба говорят, как здесь здорово»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, почему чемпионат России-2026 проходит на Сахалине.

Источник: Спортс"

«Где-то 8 лет назад я приехала сюда перед “Детьми Азии”, смотрели тоже объект, готовились к этому мероприятию. И в итоге я просто сказала, что если он будет именно в таком виде, который планировался тогда к “Детям Азии”, то давайте здесь проведем чемпионат страны… Очень приятно, что Сахалин не отказался, потому что для них “Дети Азии” — это менее затратное и серьезное мероприятие. Чемпионат страны по лыжным гонкам — это и недешево, и много чего еще пришлось доделать.

Конечно, никто здесь не пытался сделать рельеф, как, например, на Олимпийских играх или на каком-то чемпионате мира. Это невозможно. И нам здесь в этом не было такой необходимости… Здесь очень специфическая трасса получилась. Практически все время сначала все наверх-наверх, потом есть такие спуски, они на самом деле, с одной стороны, можно отдохнуть, с другой стороны, рабочие…

Скептиков в сборной команде было ровно двое из спортсменов. Но сейчас мне радостно, что они оба говорят, как здесь здорово, как здесь прекрасно. И, собственно говоря, я думаю, что все те негативные какие-то могли быть ожидания, они у всех развеялись", — сказала Вяльбе.