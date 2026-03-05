Ричмонд
Вяльбе рассказала, что ФГЛР создаст дисциплинарную комиссию после инцидента с Большуновым и Бакуровым

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что ФГЛР создаст дисциплинарную комиссию после инцидента с Александром Большуновым и Александром Бакуровым.

Источник: Sports

На этапе Кубка России в Кировске Большунов после гонки толкнул Бакурова, тот упал и получил сильный ушиб.

"У нас даже в федерации не было такой комиссии, которая бы вообще такие подобные вопросы рассматривала, принимала решение на тот момент об отстранении Александра [Большунова] на этот период, пока [Александр] Бакуров не может бегать.

Президиум быстро собрался, мы это обсудили и приняли решение, что нам необходимо создать такую комиссию и сделали для нее регламент, там 300 с лишним листов. И сейчас на следующем президиуме это все примем. Но я очень надеюсь на то, что это было в первый и последний раз", — сказала Вяльбе.