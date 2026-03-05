Сорин об этапе в Контиолахти: «Опасений нет, будем выступать по обстановке. Надеюсь, что никаких сложностей не возникнет»

— Впереди у ребят этапы Кубка мира в Финляндии и Норвегии. Есть ли опасения, что в Финляндию могут не допустить, учитывая жесткие высказывания финнов о россиянах перед началом сезона?
— Опасений нет, будем выступать по обстановке. Надеюсь, что никаких сложностей не возникнет. На данный момент нам никто из организаторов этапов Кубка мира не говорит, что ребята не смогут принять участие в соревнованиях, поэтому они готовятся.
— Мама Савелия Наталья недавно отметила то, что он и Дарья формируют представления иностранцев о нашей стране.
— Наша страна была, есть и будет особенной. Ребята представляют Россию и будут делать это только с лучшей стороны, — сказал Сорин.