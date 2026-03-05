Вяльбе о словах Большунова про то, что ему хуже готовили лыжи: «Думаю, это просто эмоции. У нас сервис-группа работает вместе, и никогда такого не было»

Ранее Большунов заявил, что в начале сезона его лыжи «не едут так, как нужно». По мнению спортсмена, это может быть связано с тем, что во внутренних турнирах у кого-то «на эти гонки ставки очень большие».
«Я не согласна с этим. У нас сервис-группа работает вместе, и никогда такого не было. Когда Саша был недоволен лыжами после скиатлона, я разговаривала с его смазчиком. Никаких разных порошков или чего-то подобного не было, все лыжи готовили одинаково. Думаю, это просто эмоции», — сказала Вяльбе.