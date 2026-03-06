Повар Неймара подала на него в суд и требует 43 000 евро за сверхурочную работу и вред здоровью из-за переноса тяжестей и отсутствия перерывов. Женщине приходилось готовить на 150 человек

В своем иске женщина сообщает, что работала до 16 часов в сутки в особняке звезды «Сантоса» в Мангаратибе, штат Рио-де-Жанейро, что не соответствовало условиям контракта.
Согласно договоренности между ней и футболистом, повар должна была оказывать услуги по приготовлению пищи с 7:00 до 17:00 с понедельника по четверг и с 7:00 до 16:00 по пятницам. Однако график никогда не соблюдался, говорится в иске. Регулярно приходилось оставаться сверхурочно, работая в среднем более 14 часов в день.
Женщина утверждает, что иногда ее рабочий день длился до 23:00 и даже до полуночи, а готовить порой приходилось для 150 человек, включая друзей Неймара.
«Вдобавок к чрезмерной нагрузке истица с самого начала выполняла работу, требовавшую интенсивных физических усилий: постоянно переносила куски мяса весом около 10 килограммов, занималась контролем холодильников, а также загружала и разгружала покупки из супермаркета, в том числе большое количество тяжелых пакетов, проводя долгие часы на ногах в течение всей смены», — говорится в документе, направленном в суд.
По словам повара, такая работа привела к проблемам с позвоночником и воспалению тазобедренного сустава.
Хотя официальная зарплата составляла около 4 тысяч реалов (около 650 евро), женщина утверждает, что в среднем получала 7,5 тысячи реалов (около 1225 евро) в месяц с учетом сверхурочных и надбавок. Согласно иску, несмотря на то, что она была нанята только на будние дни, ей также приходилось работать по выходным, особенно по воскресеньям.
«Истица не пользовалась регулярным перерывом во время смены. Ответчик обязывал истицу отмечать время перерыва, хотя она продолжала работать в этот период», — говорится в заявлении адвокатов.
В общей сложности повар требует, чтобы Неймар и подрядная организация выплатили ей 262 тысячи реалов (почти 43 тысячи евро). В эту сумму входят выходное пособие, выплаты в Фонд гарантированных выходных пособий, штрафы, оплата сверхурочных и пропущенных перерывов, компенсация морального вреда и вреда здоровью, а также медицинских расходов.