Super Rugby. 5-й тур. «Харрикейнс» сыграют с «Вестерн Форс», «Редс» встретятся с «Уоротас», другие матчи

Super Rugby.
5-й тур.
13 марта.
Харрикейнс (Новая Зеландия) — Вестерн Форс (Австралия) — 9.05.
14 марта.
Фиджиан Друа (Фиджи) — Брамбис (Австралия) — 6.35.
Крусейдерс (Новая Зеландия) — Хайлендерс (Новая Зеландия) — 9.05.
Редс (Австралия) — Уоротас (Австралия) — 11.35.
15 марта.
Блюз (Новая Зеландия) — Моана Пасифика (Новая Зеландия) — 5.35.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: Брамбис — 15 очков (4 матча), Чифс — 13 (4), Харрикейнс — 11 (3), Блюз — 10 (4), Уоротас — 10 (3), Хайлендерс — 9 (4), Редс — 9 (3), Крусейдерс — 5 (4), Фиджиан Друа — 4 (3), Вестерн Форс — 4 (4), Моана Пасифика — 4 (4).