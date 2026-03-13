Ричмонд
Расселл показал шлем, посвященный китайскому фарфору

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл продемонстрировал специальный шлем для Гран-при Китая.

Источник: Спортс"

"Обожаю посещать такую прекрасную страну.

Шлем этого года вдохновлен местными мотивами, пейзажами и китайским фарфором, что отражается в контрасте между синими и белыми элементами.

Спасибо за всю поддержку, и, надеюсь, вам нравится шлем", — написал лидер чемпионата.

«Глупо. Эгоистичные люди думают только о себе». Джордж Расселл о том, что «Феррари» против изменений правил старта.

Кто остановит «Мерседес» в Китае? Шансы «Феррари» тают, Хэмилтон котируется ниже Ферстаппена.

Фото: соцсети Джорджа Расселла.