Расселл показал шлем, посвященный китайскому фарфору

"Обожаю посещать такую прекрасную страну.
Шлем этого года вдохновлен местными мотивами, пейзажами и китайским фарфором, что отражается в контрасте между синими и белыми элементами.
Спасибо за всю поддержку, и, надеюсь, вам нравится шлем", — написал лидер чемпионата.
«Глупо. Эгоистичные люди думают только о себе». Джордж Расселл о том, что «Феррари» против изменений правил старта.
Кто остановит «Мерседес» в Китае? Шансы «Феррари» тают, Хэмилтон котируется ниже Ферстаппена.
Фото: соцсети Джорджа Расселла.