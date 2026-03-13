WADA утратило доверие к Антидопинговому агентству Грузии из-за подмен проб

Рабочая группа WADA может рассмотреть вопрос об ускоренной процедуре признания GADA несоответствующей требованиям международного кодекса в зависимости от мер, принятых правительством Грузии. Кроме того, WADA изъяла пробы, собранные у представителей из других видов спорта в Грузии. В настоящий момент проводится экспертная проверка биологических паспортов спортсменов, связанных с этими пробами. Если пробы будут отмечены как подозрительные на предмет подмены, операция «Обсидиан» проинформирует соответствующие антидопинговые организации и поможет им с процессом анализа и сравнения ДНК. Сообщается также, что WADA разрабатывает специальное руководство по расследованию случаев подмены проб.