Чемпионат России по футзалу. 21-й тур. «Тюмень» сыграет с «Норильским никелем», КПРФ встретится с «Кристаллом» и другие матчи

БЕТСИТИ Суперлига по футзалу.
21-й тур.
Первые матчи.
14 марта.
Тюмень — Норильский никель — 12.00.
Факел — Газпром-Югра — 13.00.
КПРФ — Кристалл — 14.00.
Синара — ИрАэро — 14.00.
Ухта — Новая генерация — 15.00.
Торпедо — Сибиряк — 17.00.
Вторые матчи.
15 марта.
Тюмень — Норильский никель — 12.00.
Факел — Газпром-Югра — 13.00.
КПРФ — Кристалл — 14.00.
Синара — ИрАэро — 14.00.
Ухта — Новая генерация — 15.00.
Торпедо — Сибиряк — 19.00.
Турнирное положение: КПРФ — 84 очка (40 игр), Ухта — 81 (40), Газпром-Югра — 76 (38), КПРФ — 72 (36), Норильский никель — 68 (36), Синара — 71 (38), Торпедо — 69 (38), Тюмень — 67 (38), Кристалл — 56 (36), ИрАэро — 48 (38), Новая генерация — 42 (36), Факел-ГТС — 40 (38), Сибиряк — 24 (36), ЛКС — 24 (48).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.