Симонс: «Мне очень понравилось, как “Тоттенхэм” играл с “Атлетико”, особенно в первом тайме»

Полузащитник «Тоттенхэма» Хави Симонс прокомментировал победу над «Атлетико» (3:2) в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов.

Источник: Спорт-Экспресс

«Мне очень понравилось, как “Тоттенхэм” играл, особенно в первом тайме. Хотели победить, и нам это удалось. Этого оказалось недостаточно, но мы должны двигаться дальше. Играть в Лиге чемпионов — моя мечта. Я хочу выкладываться на полную каждый раз, когда я надеваю футболку этого клуба. Сегодня я получил от этого удовольствие», — цитирует официальный сайт УЕФА Симонса.

Первый матч «Атлетико» выиграл со счетом 5:2, поэтому по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Барселоной».

18 мар 23:00 Тоттенхэм Хотспур — Атлетико 3:2.

«Бавария» зарубится с «Реалом» в ¼ финала, «Ливерпуль» — с «ПСЖ». Кто выиграет Лигу чемпионов?