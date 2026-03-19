«Юта» проиграла «Миннесоте», Сенсабо набрал 41 очко

«Юта» потерпела поражение от «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:147. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Джаз» Брайс Сенсабо, набравший 41 очко.
В других встречах «Портленд» обыграл «Индиану» (127:119), «Нью-Орлеан» выиграл у «Клипперс» (124:109), «Чикаго» проиграл «Торонто» (109:139).
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Индиана» — «Портленд» — 119:127 (33:37, 29:42, 24:26, 33:22).
«Миннесота» — «Юта» — 147:111 (43:31, 29:27, 38:26, 37:27).
«Нью-Орлеан» — «ЛА Клипперс» — 124:109 (26:40, 34:20, 36:25, 28:24).
«Чикаго» — «Торонто» — 109:139 (17:32, 28:40, 31:36, 33:31).