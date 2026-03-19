Кейн: «Второй гол в ворота “Аталанты” получился особенным»

Нападающий «Баварии» Харри Кейн прокомментировал победу над «Аталантой» (4:1) в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов.
«Сегодняшний матч показал, как “Бавария” готовится к каждой игре. Неважно, какой результат, неважно, где играем — дома или на выезде. Всегда знаем, что хотим сделать и как доставить проблем сопернику. Этот матч не стал исключением. “Бавария” могла легко сбавить обороты и немного расслабиться, но нам хотелось продолжать. Мы хотели послать сигнал. Прежде всего — себе.
Мой второй гол? Я бы сказал, что это один из моих лучших голов в Лиге чемпионов. Точно один из самых любимых. То, как все сложилось, то, как я двигался, сочетание всех моих навыков и техники. Этот гол получился особенным", — цитирует официальный сайт УЕФА Кейна.
Первый матч «Бавария» выиграла со счетом 6:1, поэтому по сумме двух встреч вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, где встретится с «Реалом».
