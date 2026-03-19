Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Денвер» проиграл «Мемфису», Йокич оформил дабл-дабл

«Мемфис» выиграл у «Денвера» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:118.

«Мемфис» выиграл у «Денвера» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:118. Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил дабл-дабл — 29 очков и 14 подборов.

В другой встрече «Даллас» потерпел поражение от «Атланты» — 120:135.

НБА.

Регулярный чемпионат.

«Даллас» — «Атланта» — 120:135 (30:37, 26:30, 26:34, 38:34).

Д: Гэффорд (24), Вашингтон (23), Флэгг (17), Томпсон (17).

А: Макколлум (24), Александер-Уокер (22), Дэниэлс (19), Джонсон (17 + 11 подборов).

«Мемфис» — «Денвер» — 125:118 (31:30, 29:30, 39:31, 26:27).

М: Джером (21), Проспер (19), Джексон (16), Кауард (15).

Д: Йокич (29 + 14 подборов), К. Браун (26), К. Джонсон (20), Дж. Мюррэй (19).