«Денвер» проиграл «Мемфису», Йокич оформил дабл-дабл

«Мемфис» выиграл у «Денвера» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:118. Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил дабл-дабл — 29 очков и 14 подборов.
В другой встрече «Даллас» потерпел поражение от «Атланты» — 120:135.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Даллас» — «Атланта» — 120:135 (30:37, 26:30, 26:34, 38:34).
Д: Гэффорд (24), Вашингтон (23), Флэгг (17), Томпсон (17).
А: Макколлум (24), Александер-Уокер (22), Дэниэлс (19), Джонсон (17 + 11 подборов).
«Мемфис» — «Денвер» — 125:118 (31:30, 29:30, 39:31, 26:27).
М: Джером (21), Проспер (19), Джексон (16), Кауард (15).
Д: Йокич (29 + 14 подборов), К. Браун (26), К. Джонсон (20), Дж. Мюррэй (19).