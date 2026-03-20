«Болонья» в дополнительное время обыграла «Рому» и вышла в ¼ финала Лиги Европы

«Болонья» выиграла у «Ромы» в ответном матче ⅛ финала Лиги Европы — 4:3 д.в.

Источник: Спорт-Экспресс

«Болонья» выиграла у «Ромы» в ответном матче ⅛ финала Лиги Европы — 4:3 д.в. Игра прошла на Олимпийском стадионе в Риме.

Нападающий гостей Джонатан Роу на 22-й минуте открыл счет. Римская команда отыгралась спустя 10 минут — забил Эван Н`Дика. Перед перерывом полузащитник Федерико Бернардески реализовал пенальти и вывел гостей вперед.

В середине второй половины команды обменялись голами. В концовке встречи полузащитник римлян Лоренцо Пеллегрини сравнял счет. В дополнительное время Николо Камбиаги забил единственный гол и принес «Болонье» победу.

Первый матч закончился ничьей со счетом 1:1, поэтому «Болонья вышла в четвертьфинал Лиги Европы, где встретится с “Астон Виллой”.

19 мар 23:00 Рома — Болонья 3:4.