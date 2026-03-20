«Бавария» дома проиграла «Дубаю»

В четверг, 19 марта, состоялись шесть матчей регулярного чемпионата Евролиги.
Евролига.
Регулярный чемпионат.
«Валенсия» (Испания) — «Барселона» (Испания) — 62:66 (15:18, 18:17, 19:18, 10:13).
«Эфес» (Турция) — «Монако» (Франция) — 93:98 (21:23, 32:22, 20:21, 20:32).
«Хапоэль Т-А» (Израиль) — «Виртус Б» (Италия) — 109:91 (34:19, 31:21, 21:22, 23:29).
«Олимпиакос» (Греция) — «Баскония» (Испания) — 90:80 (19:24, 22:16, 28:22, 21:18).
«Бавария» (Германия) — «Дубай» (ОАЭ) — 74:87 (21:18, 16:24, 14:23, 23:22).
«Париж» (Франция) — «Партизан» (Сербия) — 81:90 (20:17, 23:29, 14:20, 24:24).