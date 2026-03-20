«Лион» — «Сельта»: видеообзор матча Лиги Европы

«Сельта» на выезде переиграла «Лион» в ответном матче ⅛ финала Лиги Европы — 2:0.
У испанской команды забитыми голами отметились Хави Руэда и Ферран Хутгла.
Хозяева с 19-й минуты играли в меньшинстве, так как защитник Мусса Ниакате получил красную карточку. Также в концовке удалился защитник Николас Тальяфико.
В первом матче команды сыграли вничью (1:1), поэтому «Сельта» вышла в четвертьфинал Лиги Европы, где встретится с «Фрайбургом».
19 мар 20:45 Лион — Сельта 0:2.
Иосифов забил за «Целе», безумный матч в Риме. Команды Эмери, Николича и Ваноли — в четвертьфиналах.