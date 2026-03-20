«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Гимарайнса

«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Ньюкасла» и сборной Бразилии Бруну Гимарайнсем, сообщает ESPN Brazil.
Манкунианцы рассчитывают подписать 28-летнего бразильца. «Ньюкасл» готов продать его только за сумму около 80 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 75 миллионов евро.
По информации источника, бразильский хавбек «МЮ» Каземиро прилагает все усилия, чтобы этот трансфер состоялся.
В этом сезоне Бруну сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 7 голевых передач.