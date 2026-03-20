Жиру назвал причины поражения «Лилля» от «Астон Виллы»

Нападающий «Лилля» Оливье Жиру прокомментировал поражение от «Астон Виллы» (0:2) в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов.
«Игру “Лилль” начал хорошо. В обороне не позволяли прорывать наши линии, и большого количества моментов соперник не организовал. Не удавалось в первом тайме в достаточной мере атаковать, но при этом действовали лучше во втором. В ходе нашего мощного атакующего отрезка мы и пропустили, чего бы следовало избежать.
Всегда приятно приезжать в Англию. Мне очень нравятся и атмосфера, и стадион. Наши болельщики прибыли сюда в большом количестве. Ради них мы хотели большего, но, к сожалению, лучшего результата добиться не удалось. Горжусь командой и поздравляю «Астон Виллу» с победой", — цитирует официальный сайт УЕФА Жиру.
Первый матч «Астон Вилла» выиграла со счетом 1:0 и по сумме двух встреч вышла в четвертьфинал Лиги Европы, где встретится с «Болоньей».
