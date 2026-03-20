«Лейкерс» победили «Майами», Дончич набрал 60 очков

«Лейкерс» выиграли у «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 134:126. Игра прошла на арене «Касейя Центр» в Майами.
Разыгрывающий защитник гостей Лука Дончич набрал 60 очков и стал самым результативным игроком встречи.
