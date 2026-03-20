Роналду поздравил с Ураза-байрам и показал фото в праздничном костюме: «Желаю всем мира и счастья»

«Ид мубарак всем!? Надеюсь, вы проведете особенный день в кругу семьи и близких. Желаю всем мира и счастья», — написал 41-летний форвард сборной Португалии.
Ид Мубарак — арабская праздничная приветственная фраза в Ураза-байрам (также известный как Ид аль-Фитр). Для арабов поздравление «Аль фитр» — универсальное поздравление для любого праздника, аналог русского выражения «С праздником».
Ураза-байрам или Ид аль-Фитр — исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в священный месяц Рамадан.
