«Атлетико» предложил 35 миллионов евро за Эдерсона

«Атлетико» предложил «Аталанте» за переход полузащитника Эдерсона 35 миллионов евро.

«Атлетико» предложил «Аталанте» за переход полузащитника Эдерсона 35 миллионов евро, сообщил в соцсети X инсайдер Альфредо Педулла. Также мадридский клуб может выплатить 5 миллионов евро в качестве бонусов.

По информации источника, итальянский клуб хочет 40 миллионов евро сразу, а также бонусы. «Атлетико» пытался подписать Эдерсона вместе с Адемолой Лукманом во время январского трансферного окна.

В этом сезоне 26-летний Эдерсон сыграл в 32 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.