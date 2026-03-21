Кэррик раскритиковал арбитра после ничьей с «Борнмутом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал ничью с «Борнмутом» (2:2) в матче 31-го тура чемпионата Англии.
"Разочарован — мы создали достаточно моментов и имели достаточно возможностей забаить в этом матче. Отличная возможность повести со счетом 2:0, но мы получаем пенальти, а в другом моменте — нет. Это, по сути, одинаковые эпизоды — захват двумя руками. Арбитр ошибся в одном из моменто. Не знаю, в каком именно, но он по-разному их интерпритирует. Думаю, что оба момента — это пенальти и это был очень важный момент в игре, но после этого начался хаос. Очень важный момент, и я не понимаю, как можно назначить один, а не другой — это безумие.
Это настолько очевидно, насколько это возможно — рэфери уже назначил один пенальти, поэтому не назначили второй. Ясно, если он считает такие эпизоды за пенальти с самого начала, то и второй пенальти должен был быть. Не понимаю, как можно не назначить его. Я был очень рад, что, играя вдесятером, мы довели игру до конца и взяли одно очко, это действительно позитивный момент. В итоге, учитывая, как все сложилось, а такие матчи можно проиграть, поэтому одно очко нас устраивает, но мы разочарованы тем, что не смогли взять три", — цитирует BBC Кэррика.
«Манчестер Юнайтед» набрал 55 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут» идет на 10-й строчке — 42 очка.
20 мар 23:00 Борнмут — Манчестер Юнайтед 2:2.