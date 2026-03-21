Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мойес требует от АПЛ разъяснений по поводу решения не снимать очки с «Челси»

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес призвал АПЛ предоставить более полное объяснение того, почему с «Челси» не были сняты очки за нарушение правил финансового фэйр-плей.

«Челси» получил рекордный в истории АПЛ штраф в размере 10,75 миллиона фунтов стерлингов за финансовые нарушения, совершенные когда клубом еще владел Роман Абрамович — обман и сокрытие незаконных платежей на общую сумму 47,5 миллиона фунтов стерлингов. Также клубу запретили подписывать новых игроков в основную команду в течение года.

В ноябре 2023 года с «Эвертона» было снято 10 очков (после апелляции наказание было снижено до 6 очков) за нарушения правил прибыльности и устойчивости. С «Ноттингем Форест» за подобные нарушения сняли 4 очка.

«Я думаю, АПЛ недостаточно хорошо объяснила в обосновании размера штрафа и причины его наложения. Я думаю, они должны объяснить, что именно произошло. Если они этого не сделают, мы никогда не поймем их логику. Я ни в коем случае не имею ничего против “Челси”, абсолютно нет, я просто говорю, что всем хотелось бы знать: болельщикам “Эвертона”, которые пережили боль от снятия огромных очков, и болельщикам других клубов тоже. Возможно, эти снятия очков были оправданы, я не знаю, но нам нужно понять, в чем разница? Что бы вы предпочли: штраф в 10 миллионов фунтов или снятие 10 очков? Деньги, которые вы получаете за место в лиге сейчас, возможно, покроют это. Было бы хорошо получить более подробное объяснение», — приводит The Guardian слова Мойеса.

