Мойес требует от АПЛ разъяснений по поводу решения не снимать очки с «Челси»

«Я думаю, АПЛ недостаточно хорошо объяснила в обосновании размера штрафа и причины его наложения. Я думаю, они должны объяснить, что именно произошло. Если они этого не сделают, мы никогда не поймем их логику. Я ни в коем случае не имею ничего против “Челси”, абсолютно нет, я просто говорю, что всем хотелось бы знать: болельщикам “Эвертона”, которые пережили боль от снятия огромных очков, и болельщикам других клубов тоже. Возможно, эти снятия очков были оправданы, я не знаю, но нам нужно понять, в чем разница? Что бы вы предпочли: штраф в 10 миллионов фунтов или снятие 10 очков? Деньги, которые вы получаете за место в лиге сейчас, возможно, покроют это. Было бы хорошо получить более подробное объяснение», — приводит The Guardian слова Мойеса.