Мойес требует от АПЛ разъяснений по поводу решения не снимать очки с «Челси»

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес призвал АПЛ предоставить более полное объяснение того, почему с «Челси» не были сняты очки за нарушение правил финансового фэйр-плей.
«Челси» получил рекордный в истории АПЛ штраф в размере 10,75 миллиона фунтов стерлингов за финансовые нарушения, совершенные когда клубом еще владел Роман Абрамович — обман и сокрытие незаконных платежей на общую сумму 47,5 миллиона фунтов стерлингов. Также клубу запретили подписывать новых игроков в основную команду в течение года.
В ноябре 2023 года с «Эвертона» было снято 10 очков (после апелляции наказание было снижено до 6 очков) за нарушения правил прибыльности и устойчивости. С «Ноттингем Форест» за подобные нарушения сняли 4 очка.
«Я думаю, АПЛ недостаточно хорошо объяснила в обосновании размера штрафа и причины его наложения. Я думаю, они должны объяснить, что именно произошло. Если они этого не сделают, мы никогда не поймем их логику. Я ни в коем случае не имею ничего против “Челси”, абсолютно нет, я просто говорю, что всем хотелось бы знать: болельщикам “Эвертона”, которые пережили боль от снятия огромных очков, и болельщикам других клубов тоже. Возможно, эти снятия очков были оправданы, я не знаю, но нам нужно понять, в чем разница? Что бы вы предпочли: штраф в 10 миллионов фунтов или снятие 10 очков? Деньги, которые вы получаете за место в лиге сейчас, возможно, покроют это. Было бы хорошо получить более подробное объяснение», — приводит The Guardian слова Мойеса.
