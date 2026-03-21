Ираола: «Ничья с “Манчестер Юнайтед” — это хороший результат»

Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в матче 31-го тура чемпионата Англии.

"Мы хотели набрать три очка и играли достаточно хорошо, но соперники выглядели опасно каждый раз, когда переходили середину поля. Мы играли очень хорошо, но, вероятно, потому, что заканчивали в большинстве.

Ничья с «Манчестер Юнайтед» — это хороший результат. Но 15 ничьих, в некоторых из которых мы заслуживали большего. Мы повторили рекорд АПЛ с 11 играми без поражений, но его будет очень сложно побить, потому что дальше мы играем на выезде с «Арсеналом». Нам нужно очень постараться, чтобы побить этот рекорд", — цитирует BBC Ираола.

«Манчестер Юнайтед» набрал 55 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут» идет на 10-й строчке — 42 очка.

20 мар 23:00 Борнмут — Манчестер Юнайтед 2:2.