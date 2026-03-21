Ираола: «Ничья с “Манчестер Юнайтед” — это хороший результат»

Ничья с «Манчестер Юнайтед» — это хороший результат. Но 15 ничьих, в некоторых из которых мы заслуживали большего. Мы повторили рекорд АПЛ с 11 играми без поражений, но его будет очень сложно побить, потому что дальше мы играем на выезде с «Арсеналом». Нам нужно очень постараться, чтобы побить этот рекорд", — цитирует BBC Ираола.