Чемпионат мира в залах. Мужчины выступят в прыжках в высоту и в прыжках с шестом, женщины — в тройном прыжке, беге на 60, 400 и 3000 м

Чемпионат мира в залах.
Торунь, Польша.
Смешанная эстафета 4×400 м.
14:00.
Прыжки в высоту, мужчины.
14:15.
Фавориты: У Сан Хек (Южная Корея), Олег Дорощук (Украина), Ян Штефела (Чехия), Томохиро Синно (Япония).
Прыжки с шестом, мужчины.
20:25.
Фавориты: Арман Дюплантис (Швеция), Эммануил Каралис (Греция), Кертис Маршалл (Австралия), Сондре Гуттормсен (Норвегия), Тибо Колле (Франция).
400 м, мужчины.
20:34.
Фавориты: Джерем Ричардс (Тринидад и Тобаго), Калеб Макрэй (США), Аттила Мольнар (Венгрия).
3000 м, женщины.
21:04.
Фавориты: Фревейни Хайлу (Эфиопия), Надя Баттоклетти (Италия), Алешин Бавеке (Эфиопия), Джессика Халл (Австралия).
3000 м, мужчины.
21:22.
Фавориты: Коул Хокер (США), Джош Керр (Великобритания), Яред Нугусе (США), Гетнет Уэйл (Эфиопия), Азеддин Хабз (Франция).
Тройной прыжок, женщины.
21:38.
Фавориты: Юлимар Рохас (Венесуэла), Теа Лафон (Доминика), Леянис Перес Эрнандес (Куба), Жасмин Мур (США), Ивана Шпанович (Сербия).
400 м, женщины.
22:40.
Фавориты: Лике Клавер (Нидерланды), Наталья Буковецкая (Польша), Хенриетте Йегер (Норвегия).
60 м c/б, мужчины.
23:02.
60 м, женщины.
23:20.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское.