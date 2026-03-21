Чемпионат мира в залах. Мужчины выступят в прыжках в высоту и в прыжках с шестом, женщины — в тройном прыжке, беге на 60, 400 и 3000 м

21 марта на чемпионате мира в залах в польской Торуни разыграют 10 комплектов медалей.

Источник: Спортс"

Чемпионат мира в залах.

Торунь, Польша.

Смешанная эстафета 4×400 м.

14:00.

14:15.

Фавориты: У Сан Хек (Южная Корея), Олег Дорощук (Украина), Ян Штефела (Чехия), Томохиро Синно (Япония).

Прыжки с шестом, мужчины.

20:25.

Фавориты: Арман Дюплантис (Швеция), Эммануил Каралис (Греция), Кертис Маршалл (Австралия), Сондре Гуттормсен (Норвегия), Тибо Колле (Франция).

400 м, мужчины.

20:34.

Фавориты: Джерем Ричардс (Тринидад и Тобаго), Калеб Макрэй (США), Аттила Мольнар (Венгрия).

3000 м, женщины.

21:04.

Фавориты: Фревейни Хайлу (Эфиопия), Надя Баттоклетти (Италия), Алешин Бавеке (Эфиопия), Джессика Халл (Австралия).

3000 м, мужчины.

21:22.

Фавориты: Коул Хокер (США), Джош Керр (Великобритания), Яред Нугусе (США), Гетнет Уэйл (Эфиопия), Азеддин Хабз (Франция).

Тройной прыжок, женщины.

21:38.

Фавориты: Юлимар Рохас (Венесуэла), Теа Лафон (Доминика), Леянис Перес Эрнандес (Куба), Жасмин Мур (США), Ивана Шпанович (Сербия).

400 м, женщины.

22:40.

Фавориты: Лике Клавер (Нидерланды), Наталья Буковецкая (Польша), Хенриетте Йегер (Норвегия).

60 м c/б, мужчины.

23:02.

60 м, женщины.

23:20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское.