«Бруклин» без Дёмина проиграл «Нью-Йорку»

«Бруклин» на своем паркете проиграл «Нью-Йорку» в матче регулярного чемпионата НБА — 92:93.
Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин пропустил встречу из-за травмы. В начале марта стало известно, что из-за обострения плантарного фасциита левой стопы 20-летний россиянин выбыл до конца сезона.
В другой встрече «Детройт» на своем паркете переиграл «Голден Стэйт» — 115:101.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Бруклин» — «Нью-Йорк» — 92:93 (22:14, 28:30, 15:31, 27:18).
Б: Майнотт (22), З. Уильямс (17), Траоре (11).
Н: Таунс (26 + 15 подборов), Брансон (17), Ануноби (16).
«Детройт» — «Голден Стэйт» — 115:101 (21:26, 36:24, 30:23, 28:28).
Д: Дюрен (23), Дженкинс (22), Рид (15), Харрис (13).
Г: Подземски (15), Мелтон (14), Пэйтон II (14).